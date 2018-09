Baromètre Ipsos-Secours populaire : 1 français sur 5 ne peut pas manger trois repas par jour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Attaques dans l'est de l'Afghanistan: au moins 20 morts

14:38 SOCIETE Deux interpellations dans un dossier terroriste à Montauban et Béziers Deux personnes ont été interpellées ce mardi matin dans le cadre d’une enquête pour terrorisme : un homme à Béziers et un mineur à Montauban…

Agriculture : les récoltes en baisse à cause de la sécheresse

Le Secours populaire a mené cette enquête auprès de 1 016 personnes qui constituent un échantillon représentatif de la population française. Sur ces 1 016 personnes interrogées, 21% ont déclaré ne pas avoir les moyens de s'offrir une alimentation saine et 27% ont avoué ne pas pouvoir acheter des fruits et légumes quotidiennement.

