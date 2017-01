Baromètre de confiance : Macron et Mélenchon en forte hausse, Fillon dégringole

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

13 novembre : un couple de fausses victimes condamné à six mois fermes

Dakar: difficile transhumance pour la caravane de la course

En savoir plus

Alors qu'il dominait ce classement début décembre, François Fillon chute de 10 points en un mois, et obtient désormais 31 %. Le vainqueur de la primaire perd notamment 11 points à droite. A noter également, une embellie pour François Hollande. Avec 19 % d'opinions favorables, le chef de l'État fait un bond de 6 points. Cependant, 78 % ne lui font pas confiance pour résoudre les problèmes du pays.

Jean-Luc Mélenchon gagne lui aussi 6 points et culmine désormais à 32 %.

Après le Brexit, l'élection de Donald Trump, les élections présidentielles 2017 en France vont-elles accoucher d'une énorme surprise ? En tous cas, un récent sondage fournit des résultats plutôt étonnants sur les préférences politiques des Français. Selon le baromètre de confiance KANTAR Sofres-OnePoint pour Le Figaro Magazine diffusé ce mercredi, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon auraient le vent en poupe. Avec 39 % (+ 6) de bonnes opinions, l'ancien ministre de l'Economie s'installe en tête du classement des personnalités inspirant confiance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres