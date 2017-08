Barcelone : la police confirme avoir abattu Younes Abouyaaqoub

>>>>>>>>>>>>FIN DU DIRECT >>>>>>>>>>>>>>>>

18h20 : la police confirme avoir abattu Younes Abouyaaqoub

18h : l'identité se précise

El Pais affirme, selon des sources policières, que l'homme abattu est bien l'auteur du massacre à Barcelone

17h30 : un homme abattu

La police a annoncé avoir abattu un homme qui semblait porter une ceinture d'explosifs, à Subirats, à 50km à l'ouest de Barcelone.

Les médias espagnols estiment qu'il pourrait s'agir de Younes Abouyaaqoub mais le corps est inspecté par les robots-démineurs.

#Subirats route bloquée. Opération de police en cours. Homme abattu. pic.twitter.com/96CwVVCKzq

17:23 TEDAX police officers (bomb tech) are using a robot to make an approach and check the scene

— Mossos (@mossos) 21 août 2017