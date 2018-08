Barcelone : un homme armé d'un couteau abattu dans un commissariat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Brexit. « Les ports de Brest et Roscoff doivent avoir une dimension européenne »

Au Kerala sous les eaux, une odeur fétide et obsédante

L'individu âgé de 29 ans s'est dirigé vers la fonctionnaire en charge de l'accueil et a été abattu lorsque "l'agente a fait usage de son arme à feu pour sauver sa propre vie", a déclaré le commissaire Rafel Comes de la police catalane.

Un an après les dramatiques attentats survenus en Catalogne, les 17 et 18 août 2017, la région autonome a été victime d'un nouvel attentat terroriste, ce lundi 20 août au matin, rapporte notamment LCI. Un homme a pénétré dans un commissariat de Cornellà de Llobregat, une ville proche de Barcelone, "avec l’intention d’attaquer les agents de police", d'après le compte Twitter des Mossos d’esquadra, la police catalane.

