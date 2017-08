Barcelone : une fourgonnette percute la foule dans le centre-ville, les autorités évoquent un bilan provisoire de 13 morts, un suspect identifié

19h52 : Selon la Garde Civile Espagnole, la camionnette aurait été louée par une personne nommée Driss Oubakir

19h46 : Selon les informations non officielles du quotiden El Pais, le bilan serait actuellement "d'au moins" 13 morts et 50 blessés

19h39 : Un suspect aurait été arrêté et identifié

Selon plusieurs sources locales, un suspect aurait été arrêté.

Un passeport aurait également été trouvé dans la camionette.

19h05 : Un bilan provisoire difficile à donner

Les chiffres annoncés par les différents médias espagnols et les agences de presse sont contradictoires.

18h50 : Un suspect retranché dans un bar, selon l'AFP

L'agence presse française indique qu'un suspect s'est retranché dans un bar, confirmant l'information de plusieurs médias espagnols.

18h41 : Le Premier ministre espagnol demande de faciliter le travail des policiers

Sur Twitter, Mariano Rajoy a annoncéqu'il était "en contact avec toutes les administrations" et que la "priorité" était de "s'occuper des blessés sur les Ramblas", ainsi que de "faciliter le travail des forces de sécurité.

18h35 : Un premier bilan fait état de deux victimes

D'après l'administration régionale, au moins deux personnes sont mortes après l'attaque de la fourgonnette.

18h21 : Le consulat français a mis en place un numéro d'urgence

Le consulat français a mis en place un numéro d'urgence : (00 34) 93 270 30 35. Alors que la police espagnole a demandé aux internautes de ne pas montrer les victimes, et de ne pas diffuser les photos de blessés, les services d'urgence de Catalogne demandent, de leur côté, en plusieurs langues, aux personnes présentes sur les lieux d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et rassurer leurs proches, afin de libérer "les lignes téléphoniques".

18h10 : Anne Hidalgo réagit sur Twitter

La maire de Paris a dénoncé le terrorisme "odieux et lâche" dans un tweet.

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche.

