Barack Obama : dernières explications avant de rendre le pouvoir

Cette fois, c'est bien la dernière. Après 8 ans de pouvoir, Barack Obama a clôturé, ce mercredi, son ultime conférence de presse, non sans une certaine émotion mais aussi une pointe d'amertume, à deux jours de l'investiture de Donald Trump. "Puisqu’il a gagné sa campagne en s’opposant à un bon nombre de mes initiatives, il est normal de sa part d’aller de l’avant avec sa vision" a concédé Barack Obama. "Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait beaucoup de points communs. Mais peut-être que sur certains sujets, lorsqu’il sera au pouvoir et qu’il regardera la complexité des dossiers (…), il arrivera aux conclusions que j’ai déjà tirées."

Barack Obama s'est ainsi montré direct sur plusieurs sujets sensibles, comme les relations avec la Russie.

"Il est dans l'intérêt de l'Amérique et du monde d'avoir une relation constructive avec la Russie. Mais après le retour de Poutine à la présidence, un état d'esprit conflictuel a rendu cette relation plus difficile" juge-t-il. Concernant l'abstention des Etats-Unis sur une résolution de l'ONU condamnant l'implantation de colonies israéliennes en Cisjordanie, le président a tenu à se justifier : "Nous voulons au moins préserver la possibilité d'une solution à deux États. C'est une façon de tirer le signal d'alarme. L'occasion pourrait passer."

Selon lui, les Etats-Unis doivent continuer à jouer "un rôle essentiel" dans le monde entier. "Car si nous, la plus grande et la plus puissante démocratie du monde, ne défendons pas ces valeurs, la Chine, la Russie et les autres ne le feront pas."

Quant à son propre futur, le président a été clair : "Je n’ai pas l’intention de me présenter à quoi que ce soit bientôt. Il est important pour moi de prendre du temps et de rester silencieux."