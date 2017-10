Les banques accusées de s’enrichir sur le dos des plus fragiles

Les frais bancaires représenteraient entre 30 et 35% du chiffre d’affaires des banques de détail, soit 6,5 milliards d’euros chaque année, selon une étude du magazine 60 Millions de consommateurs, publiée ce jeudi 26 octobre. Ces frais punitifs auraient généré un bénéfice net de 4,9 milliards d'euros en 2016. Et les clients en difficulté financière sont particulièrement touchés.

Une pratique qui empêche la situation financière de se redresser

"Les consommateurs en difficulté financière persistante se voient prélever près de 300 euros de frais par an contre huit à neuf fois moins - 34 euros - pour les clients lambda en moyenne", assure le magazine dans le cadre d'une étude effectuée de concert avec l'Union nationale des associations familiales (Unaf). L’étude indique également que les personnes gagnant autour de 1 000 euros par mois s’acquittent de près de 150 euros annuel de frais bancaires, ceux rémunérés plus proche des 2 000 euros, ou les retraités, sont prélevés pas loin de 350 euros par an.

Selon 60 Millions de consommateurs, l'explosion des coûts facturés au client - agios, "frais d'incidents" -, dès qu'un découvert est dépassé ou qu'un paiement est rejeté, au risque d'empêcher sa situation financière de se redresser. Conséquence : des conseillers de clientèle sont victimes de violences verbales, parfois physiques, car ils subissent les ires de clients excédés par la multiplication des frais. Seules les banques en ligne ne pratiquent pas ce "matraquage" bancaire.