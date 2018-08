La banque centrale de Turquie va prendre "toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité financière

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Canada : Nadal et Halep font respecter la hiérarchie

SOCIETE Des milliers de Roumains manifestent contre le gouvernement Les manifestants accusent le gouvernement de corruption et exigent sa démission...

Espagne: plus de 250 blessés dans l'effondrement d'une plateforme lors d'un festival

Des sommes importantes vont ainsi alimenter le système financier : 10 milliards de livres, 6 milliards de dollars et l'équivalent de 3 milliards en or de liquidités.

La banque centrale, a publié un communiqué lunid matin, indiquant qu'elle surveillerait "de près la profondeur des marchés et (l'évolution) des prix, et prendra toutes les mesures nécessaires pour asusrer la stabilité financière, si cela est jugé nécessaire". Les taux de réserves obligatoires pour les banques ont également été relevés par la banque centrale de Turquie afin d'éviter tout problème de liquidités.

Berat Albayrak, le ministre des Finances et le gendre du président, avait indiqué dimanche, dans un entretien à la rédaction du journal progouvernemental Hürriyet que les "mesures nécessaires" seraient prises lundi "pour soulager les marchés".

La devise turque s'échangeait à 6,65 contre un dollar peu après 6h GMT. Elle avait atteint son plus bas niveau historique à 7,2362 livres contre un dollar ce dimanche à 19h51 GMT. Lors de la journée de vendredi, elle avait perdu jusqu'à 16% de sa valeur face au dollar.

