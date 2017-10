Le Bangladesh envisage la possibilité de campagnes de stérilisations dans les camps rohingyas

Près de un million de musulmans rohingyas de Birmanie se trouvent dans des cités de tentes dans le sud du Bangladesh. Plus de 600 000 d'entre eux sont arrivés depuis fin août pour fuir des violences du gouvernement du Myanmar, des violences que l’ONU considère comme une" épuration ethnique".

Mais la question de la natalité se pose désormais pour cette communauté qui a traditionnellement beaucoup d’enfants : des travailleurs sociaux ont croisé certaines familles avec jusqu'à 19 enfants, et les hommes peuvent avoir plusieurs épouses.

Selon un militant de la défense des droits de l'Homme cité par l’AFP, les réfugiés rohingyas n'ont guère que le sexe comme "distraction".

Le Bangladesh a bien tenté de mener une campagne de sensibilisation et des distributions de moyens contraceptif, mais sans succès. Le planning familial bangladais songerait donc à des méthodes plus radicales et à des stérilisations. Il a sollicité du gouvernement la permission de pratiquer, sur la base du volontariat, des vasectomies et des ligatures de trompes.