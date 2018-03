Bande de Gaza : au moins 6 Palestiniens tués dans des heurts avec des soldats israéliens

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le gouvernement s'est accordé sur le pacte énergétique et sur la pénibilité des métiers

Voyager dans l'UE avec ses abonnements numériques devient possible dimanche

Audiences renvoyées et rassemblements: "Journée morte" dans la justice

A Montpellier, derrière l'eldorado, une réalité sociale plus dure

À New York - Un rare autoportrait de Picasso mis aux enchères

Héritage Hallyday : gel des avoirs et album posthume au centre des débats au tribunal

Macédoine et Grèce cherchent le chemin de la réconciliation 30/03/2018 - 14:47

Plusieurs milliers de Palestiniens se sont retrouvés à la frontière, pour une protestation qui doit trouver son point culminant le 15 mai prochain. Ils dénoncent le blocus imposé par Israël. Le pays a annoncé de renforts et "imposé une zone militaire fermée autour de la bande de Gaza et toute activité dans ce secteur nécessite son autorisation" annonce l'armée. Tsahal a prévenu qu'elle tirerait sur ceux qui tenteraient de pénétrer en territoire israélien alors que la Pâque juive débute ce vendredi.

Au moins 6 Palestiniens ont été tués par l'armée israéliennes, dans des heurts à la frontière entre la bande de Gaza et l'Etat hébreux, ce vendredi. Le premier a péri touché par des tirs de l’artillerie israélienne avant le début du mouvement. Les 5 autres sont morts lors d'affrontements. Selon le Croissant-Rouge palestinien, au moins 200 personnes ont été blessées.

