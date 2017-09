A Bali, évacuations massives avant l’éruption probable d'un volcan

Depuis le mois d’août, le grondement du volcan Agung alarme les Balinais, qui sont déjà plus de 34.000 à avoir quitté l'île. Les secousses sismiques enregistrées sont moins fréquentes ce dimanche, mais plus puissantes que les derniers jours, ce qui laisse redouter une première éruption imminente.

Le nombre d'habitants évacuant leurs maisons non loin du volcan, qui n’avait aucune activité sismique depuis plus de 50 ans, a triplé depuis vendredi : "les opérations se poursuivent et nous nous attendons à ce que le nombre d'évacués continue d'augmenter", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho. Les évacués ont été hébergés dans des abris temporaires, des centres sportifs et des salles communautaires.