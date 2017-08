La baisse des cotisations salariales se fera finalement en deux temps

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mais d'après Les Echos , cet étalement dans le temps permettra surtout à l'Etat de faire de confortables économies. "Pendant quelques mois, les caisses de l'État se rempliront à la fois de la hausse de la CSG et de la part des cotisations salariales qui n'auront pas encore été supprimées", ce qui apportera "un coup de pouce à la réduction du déficit", rapporte le journal économique.

Une première baisse interviendra dès le 1er janvier, tandis qu'une seconde aura lieu à "l'automne 2018. Le gouvernement promet "un gain net de pouvoir d'achat de 1,45% pour tous les salariés, soit 260 euros par an pour un salarié au SMIC". Par ailleurs, des discussions auront lieu à l'automne pour définir les modalités de compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires ».

C'était une promesse, elle est (partiellement) tenue. Pour compenser la hausse de la CSG dès le 1er janvier de l'an prochain (de 1.7 point), la suppression des cotisations salariales prévues pour 2018 sera bien effective….mais en deux temps, selon un communiqué de Bercy et des tweets de Gérald Darmannin. "Le gouvernement confirme qu'il engagera en 2018 le transfert des cotisations salariales vers la CSG afin de redonner sept milliards d'euros de pouvoir d'achat aux actifs", précise le communiqué.

