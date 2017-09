Baisse des APL : les professionnels jugent "absurde" l'appel d'Emmanuel Macron

L'appel a été entendu mais la réponse n'est surement pas celle espérée par Emmanuel Macron. Pour compenser la baisse de 5 euros des APL, le président de la République souhaitaient que les propriétaires baissent de 5 euros leurs loyers. "On pense que c'est absurde, contre-productif et discriminant parce qu'on pénalise les propriétaires", tranche auprès de l'AFP Jean Perrin, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), qui critique une proposition "proche de la démagogie".

"Je ne trouve pas ça très adroit, je ne pense pas que ce soit une méthode économique rompue", affirme de son côté Jean-François Buet, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), toujours auprès de l'AFP.

"On demande des états généraux du logement qui nous permettent d'avoir une vision plus globale, plus pragmatique et des solutions plus concertées", lance-t-il.