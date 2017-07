Baisse des APL : face à l’avalanche de critiques, le gouvernement défend une mesure "d'urgence"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Par ailleurs, le porte-parole a également répondu à l'ancien ministre du Budget Christian Eckert, qui a assuré ce week-end que le gouvernement Hollande n'avait "jamais" envisagé une baisse des aides au logement. Une version démentie par l'exécutif actuel." Il y a la lettre de cadrage qui a été envoyée par Manuel Valls au ministre du Logement et qui a été préparée par Monsieur Eckert qui prévoyait cela. Si Monsieur Eckert le souhaite, il pourra demander à ce que cette lettre soit publique".

Christophe Castaner a également évoqué une remise à plat "dès cet automne" des aides au logement. "Toutes les études montrent que notre système d'APL et souvent d'aide fiscale au logement font monter le prix des loyers".

"L'urgence c'est, pour le dernier trimestre de cette année, faire en sorte que chacun puisse toucher son APL, parce que c'est ça la bonne nouvelle, entre guillemets. Alors que les crédits n'étaient pas là, on prend une mesure qui est difficile pour certains, mais en même temps qui est possible, qui est acceptable".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres