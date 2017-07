Baisse des APL : d'anciens ministres accusent le gouvernement de mentir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"En aucun cas, il n'a été envisagé d'avoir des mesures de baisse généralisée pour tous les publics", dit-elle, rappelantque les mesures prises sous le précédent quinquennat"visaient surtout à raboter les APL pour les publics qui avaient plus de 30 000 euros de patrimoine et à rappeler que les enfants dont les parents payaient l'ISF n'avaient pas le droit à l'APL".

Sur France TV Info , l'ancienne ministre du Logement Emmanuel Cosse ne dit pas autre chose : "Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Monsieur Darmanin, n'assumant pas cette mesure de rigueur très dure et qui va faire très mal dans les publics défavorisés, explique que c'est l'application d'une réforme que nous aurions mis en place, ce qui est faux."

Il précise toutefois que cette mesure a été évoquée : "Cette mesure nous avait été proposée par l'administration, au milieu d'une quarantaine d'autres qui chacune pouvait faire économiser 10, 20, 50 ou 100 M€. A chaque changement de gouvernement, à chaque changement de ministre, il se passe le même scénario : la direction du Budget présente une liste de mesures que l'on appelle «le musée des horreurs», des mesures généralement refusées par les prédécesseurs et qu'elle essaye de replacer..."

Mais ce déchaussage sur le précédent gouvernement ne passe pas auprès des principaux intéressés. "Le Gouvernement ment ! Baisser les APL de 60 Euros par an pour tous les allocataires, c'est leur décision, pas celle du Gouvernement d'avant", a tweeté Christian Eckert, ancien ministre du Budget. Dans le Parisien , il l'assène : cette baisse, "nous ne l'avons jamais envisagée. Jamais. Je suis formel. Elle ne nous semblait pas juste."

Et aujourd'hui, nous n'avons d'autre solution que de la mettre en oeuvre pour combler ce trou, sauf à laisser courir le déficit", assure ce dimanche Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, ce dimanche dans le Parisien .

