Baisse des aides au logement : 50.000 bénéficiaires ne toucheront plus du tout d'APL

La baisse des aides au logement, annoncée à 5 euros pour tous les bénéficiaires, va en réalité toucher plus fortement certaines personnes. En effet, depuis janvier 2007, les aides inférieures à 15 euros ne sont plus versée au bénéficiaire. Avec cette baisse de 5 euros, les bénéficiaires qui touchaient jusqu'ici entre 15 et 19 euros vont donc voir leurs APL passer à la trappe.

D'après les derniers chiffres de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) datant de décembre 2016, près de 50.000 bénéficiaires seraient concernés.

Plus précisément, il s'agit 20.224 bénéficiaires de l'Aide Personnalisée au Logement (APL), mais aussi de 8.415 bénéficiaires d'Allocation de Logement à caractère Familiale (ALF) et de 19.757 bénéficiaires pour l'Allocation de Logement à caractère Social (ALS). Ces trois aides sont en effet concernées par la baisse générale.

La douloureuse, pour les personnes affectées, peut atteindre 228 euros par an et par bénéficiaire. La sortie de ces 50.000 bénéficiaires représente environ 11 millions d'euros d'économies.