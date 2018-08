Bain de foule et "pot de l'amitié" pour Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A La Mecque, le grand pèlerinage de plus en plus high-tech

Mauritanie: début de la campagne des élections législatives et locales

Collision entre un car et un camion : une victime toujours hospitalisée

En savoir plus

Le chef de l'exécutif, selon l'Élysée, participera ensuite à un "pot de l'amitié", l'occasion d'une rencontre "conviviale" avec les touristes et les habitants. Le 7 août dernier, Emmanuel Macron avait déjà renoncé, pour quelques instants, à la quiétude de sa résidence présidentielle. Il s'était alors rendu au pied du fort de Brégançon pour le premier bain de foule de ses vacances.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres