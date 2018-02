Des bactéries développent une tolérance aux gels hydroalcooliques

Les gels hydroalcooliques ne sont apparemment pas une solution miracle contre la transmission de bactéries. Alors qu'ils sont très utilisés en milieu hospitalier, ils auraient un effet secondaire qui a jusqu'à aujourd'hui été sous-évalué : les bactéries se renforcent face à eux.

Des chercheurs australiens de l'université de Melbourne, dans une étude publiée cette semaine sur le serveur de prépublication en biologie bioRxiv, montrent qu'entre 1997 et 2015, une bactérie très courante dans les hôpitaux, "enterococcus faecium", a développé une résistance aux solutions hydroalcooliques. L'étude montre ainsi que les bactéries les plus récentes étaient dix fois plus tolérantes à l'alcool que les colonies issues de lignées plus anciennes, ce qui indique que leur génome s'est probablement adapté, rendant leur membrane plus résistante à l'alcool.

Est-ce une conséquence de cette évolution ? Les auteurs de l'étude observent que si les infections dues aux staphylocoques dorés résistant à la méticilline ont fortement chuté, celles provoquées par des bactéries du genre Enterococcus ont quintuplé sur cette période....

"Il s'agit d'un travail tout à fait sérieux et crédible [...] Elle [la bactérie enterococcus faecium] est normalement sensible à ces traitements, mais certaines mutations peuvent diminuer cette susceptibilité et donc permettre d'échapper à la désinfection. Ce travail montre que de telles souches sont sélectionnées à l'hôpital et peuvent se propager", a réagit dans Sciences et Avenir Philippe Glaser, responsable du laboratoire Écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques de l'Institut Pasteur.