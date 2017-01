Bachar Al-Assad aime la position de François Fillon sur la Syrie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Renault. La CFDT signe l'accord social sur l'emploi et la flexibilité

En savoir plus

"Je ne veux pas dire que M. Fillon fera la même chose, j’espère que non, mais il faut attendre de voir car nous n’avons pas de contacts. Mais, jusqu’à présent, ce qu’il dit, s’il le met en application, serait une très bonne chose", ajoute-t-il au cours de l’interview, donnée en marge de la visite à Damas de trois parlementaires français, les députés Thierry Mariani, Nicolas Dhuicq et Jean Lassalle .

Toutefois, le président syrien reste prudent : "Il faut être prudent car nous avons appris dans cette région, au cours des dernières années, que de nombreux responsables disent une chose et font le contraire".

Alors que la France a fermé son ambassade à Damas en 2012, un an après le début de la guerre civile, candidat Les Républicains (LR) à l’élection présidentielle appelle à la réouverture "au moins d’un poste diplomatique" pour avoir un "canal de discussions avec le régime syrien".

Bachar Al-Assad serait séduit par le discours de François Fillon sur le dossier syrien, selon une interview qu’il a donné aux médias français (RTL, LCP et France Info). "Sa rhétorique concernant les terroristes, sa priorité consistant à combattre les terroristes et à ne pas s’ingérer dans les affaires d’autres pays sont les bienvenues", déclare le président syrien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres