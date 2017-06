Bac 2017 : les sujets de philo des séries technologiques ont fuité, l’épreuve a été décalée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sujet 3: Extrait de Education et sociologie de Durkheim (1922)

Sujet 3 : une étude d'un texte de Rousseau (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes)

Pour les plus concernés, les L, les sujets proposés sont :

Les résultats du baccalauréat 2017 seront annoncés mercredi 5 juillet pour la métropole, et immédiatement suivis des épreuves de rattrapage.

Comme chaque année, c'est l'épreuve de philosophie qui ouvre le bal. Et premier jour, premier couac. Il y a eu une fuite des sujets de l’épreuve de philosophie des séries technologiques, comme l'a confirmé.

C'est le jour J pour des dizaines de milliers de lycéens. Aujourd'hui s'ouvrent les épreuves du baccalauréat, sacro saint diplôme des études secondaires, souvent décrié mais toujours là. Cette année, ils sont 718 890 candidats, de 13 à 74 ans, à passer jusqu'au 22 juin les épreuves écrites dans 4411 centres d'examen en France et dans 91 pays étrangers. Il faut rajouter à cela 500 000 élèves de première.

