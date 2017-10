AZF : 15 mois de prison avec sursis pour l'ancien directeur de l'usine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mise en œuvre de la composante AGR du PGRNCC dans le cercle de Nara : 240 projets financés pour un coût global de plus de 897 millions FCFA sur 2 ans

Financement de la force conjointe du G5 Sahel ; L’Amérique de Donald Trump promet une enveloppe de 60 millions de dollars US

Conférence de presse CSDM/AME/FISPA : Détresse et préoccupation

En savoir plus

Serge Biechlin et Grande paroisse ont annoncé se pouvoir en cassation.

Après 16 ans de procédure, la cour d'appel a finalement rendu sa décision dans l'affaire AZF, du nom de cette usine chimique dont l'explosion en septembre 2001 à Toulouse avait causé la mort de 31 personnes. L'ancien directeur Serge Biechlin a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour "homicide volontaire" tandis que la société exploitante, Grande paroisse (une filiale de Total) a écopé de l'amende maximale (225 000 euros).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres