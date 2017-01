"Ayez pitié" : quand Mélenchon demande aux banques françaises de prêter de l'argent au FN

Invité de BFMTV ce lundi 9 janvier, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la position des institutions françaises envers le Front national. En effet, les banques françaises refusent de prêter à la campagne présidentielle de Marine Le Pen.

"C'est injuste parce que ou bien le Front national est interdit comme un parti dangereux pour la démocratie ou bien c'est un parti qui a des élus, ce qui est le cas, comme les autres. Dans ce cas, il n'y a pas de raison, pour un banquier français, de faire de l'ostracisme. D'ailleurs, les banquiers, en général, n'ont pas de morale. Donc pourquoi tout d'un coup ça leur prend de faire des tris politiques ? ", a estimé le candidat à l’élection présidentielle de 2017. "Je ne plaide pas pour qu'ils aient de l'argent mais je suis d'accord pour leur donner ce coup de pied de l'âne et dire aux banquiers : 'ayez pitié du Front national parce que d'habitude vous n'avez pas de morale alors ne faites pas semblant d'en avoir une cette fois-ci'.

", a-t-il expliqué.

1 millions d’euros de dons

"À chaque fois pour me prêter, on m'examine des pieds à la tête et comme j'ai mon âge évidemment [65 ans, NDLR], on va regarder la taille de mes artères. Tout va bien. Je suis un homme flambant de santé. La preuve ? On me prête 8 millions que je n'ai pas", a témoigné Jean-Luc Mélenchon, précisant qu’il a récolté, en sus, 1 million d'euros de dons.