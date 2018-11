L'avocat d'Asia Bibi évacué par l'ONU contre sa volonté du Pakistan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En 2009, cette ouvrière agricole fut arrêtée pour "blasphème" à la religion islamique. Deux femmes l'ont accusé d'avoir souillé dans un puits car elle y avait bu. Pour ce crime, elle sera condamnée à mort en novembre 2010. Après avoir passé huit ans dans le couloir de la mort, elle obtient finalement gain de cause mercredi dernier quand la Cour suprême du pays prononcera son acquittement. Une décision qui a provoqué la grogne d'islamistes radicaux partout dans le pays.

"Ils m'ont mis dans un avion contre mon gré, je leur ai dit que je ne quitterais pas le pays avant qu'Asia soit sortie de prison", a déclaré l'avocat, Saif-ul-Mulook. L'homme a quitté le Pakistan ce samedi et se trouve désormais aux Pays-Bas.

Ce lundi, l'avocat d'Asia Bibi a expliqué avoir dû quitter le Pakistan "contre sa volonté". Il a été évacué par l'ONU et l'UE pour des raisons de sécurité. L'avocat de la femme pakistanaise qui a été condamnée à mort pour blasphème puis acquittée a expliqué ce lundi à La Haye avoir quitté le pays "contre sa volonté", les institutions internationales craignant pour sa vie face aux menaces proférées par des islamistes radicaux.

