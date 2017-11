"Avec l'affaire Fillon, je l'aurais emporté!" : quand François Hollande se lâche sur la dernière élection présidentielle

Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, on referait le monde… et François Hollande serait aujourd’hui à l‘Elysée. C’en tous cas l’intime conviction de ce dernier. Dans un article publié ce vendredi, Le Figaro revient sur les réactions au sein du parti socialiste le jour où Emmanuel Macron s’est officiellement présenté à la présidence de la République, il y a presque un an jour pour jour.

"Je l'ai vu se lancer, comme ça, sans aucun passé militant. Il tirait dans le dos de François Hollande. Ça ne m'a pas plu du tout" soutient Marylise Lebranchu, ancienne ministre de la Fonction publique.

D’après l’article, de nombreux cadors du PS n'ont pas voulu prendre au sérieux le projet du marcheur. Mais même avec un Macon déterminé, beaucoup de hollandistes ne voyaient pas l’ancien ministre de l’Economie se dresser face à Hollande si celui-ci annonçait sa candidature. Le président la République lui-même en était convaincu. "Si j'avais brigué un second mandat, Macron n'aurait jamais été candidat contre moi", aurait soufflé Hollande à un visiteur. "Et avec l'affaire Fillon, je l'aurais emporté!".

Moins catégorique, Michel Sapin laisse également transpirer des regrets. "Je reste pour ma part persuadé que s'il avait été candidat les choses ne se seraient pas tout à fait passées comme ça" confie l’ancien homme fort de Bercy.