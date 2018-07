Aux Etats-Unis, des hommes dénoncent la discrimination sexuelle des business exclusivement pour les femmes

Femmes uniquement. Un mot qu'on voit de plus en plus, alors que l'inverse, exclusivement réservé aux hommes - par exemple dans les sous-marins français - est de moins en toléré. Aux Etats-Unis, la tendance est encore plus importante. Certaines associations et entreprises ont adopté cette tendance de "discrimination positive" comme modèle économique ou de fonctionnement. Et cela ne plait pas à tout le monde.

A commencer par l'Etat, qui enquête par exemple sur des bourses et programmes exclusivement réservés aux femmes dans les universités de Yale et de Californie du Sud. Mais ce n'est pas tout. Une entreprise de golf qui voulait ouvrir les portes de ce sport masculin aux femmes a été tout simplement fermée pour discrimination. Idem pour une entreprise de reseautage pour femmes uniquement, ou un espace de coworking. La raison de ces déboires : des hommes qui s'insurgent contre la discrimination effective (et revendiquée) de ces entreprises, et s'appuie sur les lois américaines pour les faire fermer.

L'entreprise Laies Get Paid organisait ainsi des événements de réseautage et de cours pour apprendre aux femmes à négocier des salaires et des augmentations.

Une de ses sessions, réservée exclusivement aux femmes et à ceux "qui se sentent femmes", n'a pu être suivie par deux hommes, qui ont porté plainte, affirmant qu'il s'agissait d'un discrimination sur la base du sexe, et donc contraire à la loi californienne "Unuruh Civil Act" qui avait été conçue pour lutter contre le sexisme que subissait les femmes. L'entreprise a du faire appel aux dons pour pouvoir aller devant les tribunaux et l'emporter. La plupart du temps, les événements de ce type sont tout simplement annulés, faute de moyen pour aller faire valoir leurs arguments devant la justice.

La justice californienne est cependant assez floue sur le sujet : elle n'applique l'Unruh Act que si l'acte "met en avant des différences non pertinentes entre les hommes et les femmes ou perpétuent les stéréotypes". Car il reste à déterminer ce qui est ou n'est pas pertinent.