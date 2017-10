Autriche : vers une entrée du FPÖ au gouvernement ?

Vainqueur des élections du 15 octobre, Sebastian Kurz et son parti chrétien-démocrate ÖVP pourraient s'allier avec le FPÖ (26%) afin de former une coalition pour gouverner. Le jeune leader conservateur de 31 ans a annoncé avoir eu samedi une discussion "des plus positives" avec le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache. Il a indiqué avoir le "sentiment très fort" que le FPÖ manifestait non seulement une "volonté de changement", mais aussi une "conscience des responsabilités".