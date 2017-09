Autriche : un touriste français sauve les 22 passagers d'un car d'une mort certaine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Moto: Marquez s'impose au GP d'Aragon et s'installe seul en tête

Stevie Wonder défie Donald Trump durant un concert contre la pauvreté

En savoir plus

"Nous sommes passés à un cheveu d'une catastrophe", a relevé un porte-parole de la police, qui assure que le réflexe du passager et le fait qu'il ait réussi à stopper le véhicule relevait d'une "chance inouïe".

Après un malaise du conducteur, sur une route d'altitude près de Schwaz, une partie du car s'est engagée au-dessus du parapet de protection. Assis au premier rang, il a alors réussi à bondir de son siège pour appuyer in extremis sur le frein, empêchant le véhicule de basculer dans un ravin profond de 100 mètres, selon la police.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres