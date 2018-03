Autriche : quatre personnes blessées dans deux attaques au couteau à Vienne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

6h54 Royaume-Uni: l'agent innervant identifié, Skripal entre la vie et la mort AFP

Menaces commerciales des USA: Pékin promet « une réponse appropriée et nécessaire » (AFP)

Spectaculaire combat entre un ours et un tigre en Inde

Les maternelles bientôt obligatoires ? "Il faut abaisser l'âge de l'obligation scolaire de six ans à trois ans"

Mercredi 7 mars à 19h45, un homme armé d’un couteau a agressé un couple d'Autrichiens âgé de 67 et 56 ans et de leur fille de 17 ans à Vienne, sur la large artère commerçante de la Praterstrasse, près d'une bouche de métro du deuxième arrondissement de la capitale autrichienne. Selon Patrick Maierhofer, un porte-parole de la police viennoise, leur pronostic vital est engagé. Après avoir pris la fuite, l’agresseur a grièvement blessé un Tchétchène de 20 ans.

