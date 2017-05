D'autres personnalités de droite au gouvernement après les législatives ?

Christophe Castaner : "On veut une majorité qui dépasse les partis politiques et qui s'appuie sur des femmes et des hommes issus de la gauche, comme moi du Parti socialiste, mais qui puisse aussi s'appuyer sur les progressistes chez Les Républicains", a expliqué Christophe Castaner sur Europe 1, soulignant que l'exécutif souhaitait ouvrir le gouvernement à davantage de ministres de droite, après les législatives.

Le porte-parole du gouvernement a ensuite un peu détaillé ce que pourrait être la "task force" contre le terrorisme, souhaitée par Emmanuel Macron après l'attentat de Manchester. "Il faut qu’il y ait 50 personnes qui puissent travailler jour et nuit" estime-t-il.

Ce groupe pourrait être mis en place "avant l'été."

Manuel Valls : "Les services de renseignement représentent notre principale force" explique l'ancien Premier ministre sur France 2, qui considère que la task force est avant tout "de la communication, dans le bon sens du terme (…) Ça existe d'une certaine manière, il y a un Conseil de défense qui s'est toujours réuni autour du président de la République –j'y assistais tous les mercredis et autant que nécessaire. Et puis autour du ministre de l'intérieur, il y a évidemment aussi cette coordination de tous les instants."