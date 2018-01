Autoroutes : le prix des péages va augmenter le 1er février

Il ne fait décidemment pas bon être automobiliste par les temps qui courent. Après la hausse survenue le 1er janvier sur les prix des carburants, ce sont les tarifs des péages qui vont progresser au 1er février.

Sur les trois grands réseaux (Vinci, Sanef et APRR) cette hausse sera comprise entre 1 et 2%, tandis qu'elle sera comprise entre 3 et 4% sur les réseaux secondaires, rapporte RTL. Au total, cela représente la bagatelle de 500 millions d'euros piochés dans les poches des automobilistes.

Sur les dix dernières années, le prix des péages a flambé de 20%, a calculé la station de la rue Bayard. Cette augmentation s'explique en partie par le gel du prix des autoroutes en 2015.

Il va falloir s'y habituer : selon l'Arafer (l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières), ce rattrapage devrait malheureusement durer 20 ans.