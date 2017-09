Autoroutes : les pompiers vont-ils devoir payer les péages Vinci ?

Désormais, les pompiers devront casquer s'ils veulent gagner du temps. Dans Var Matin, présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS 83) explique que l'entreprise Vinci a décidé de retirer la gratuité accordée aux pompiers. "On a appris par courrier et sans explication aucune que Vinci supprimait la gratuité accordée à l'année aux camions feux de forêt. Qu'une entreprise du CAC 40 qui distribue chaque année des dividendes à ses actionnaires (chiffre d'affaire 2016: 38,1 milliard d'euros) facture les badges de ceux qui sauvent des habitations et des vies, est inadmissible!

Les pompiers n'utilisent pas leurs camions feux de forêt pour aller au supermarché! Je suis une présidente en colère", explique Françoise Dumont.

Vinci a pourtant vivement démenti l'information sur les réseaux sociaux.

Je démens! Le seul changement est que les cartes magnétiques ont été remplacées par des badges! https://t.co/zQz9P7mZFn