Autoroutes : l'Etat aurait scellé un accord secret avec les sociétés des péages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Eau potable à Bamako et environs : Les bons résultats du Programme présidentiel d’urgences sociales

Un avion rate son atterrissage et s'écrase sur un arbre

Les hackers visent de plus en plus les bitcoins

Ambassade du Royaume du Maroc à Washington: Aucune perte en vie humaine parmi les Marocains suite aux ouragans Harvey et Irma

Euro-2017 par équipes - Gauzy et Lebesson veulent confirmer

Ouragans Harvey et Irma: Aucune victime parmi les Marocains

En savoir plus

A la manœuvre, Ségolène Royal, alors ministre de l’Écologie et un certain… Emmanuel Macron, ministre de l'Economie. La première voulait alors, à l'époque, geler les tarifs des péages. La décision est alors attaquée en justice et l'affaire se termine, finalement, en un accord à l'amiable, resté secret. Selon France 2, il implique un financement de 3,2 milliards de travaux sur 10 ans par les entreprises. En échange, les tarifs vont augmenter, chaque année, jusqu'en 2023, pour un surcoût total de 500 millions d'euros à la charge des automobilistes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres