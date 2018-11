Autoroutes : une augmentation "exceptionnelle" des péages prévue en 2019

C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, qui sont déjà en colère à cause de la hausse des prix du carburant : en février 2019, les péages d'autoroutes vont plus augmenter que les années précédentes.

En théorie, les hausses servent habituellement à répercuter l'inflation - le calcul de cette hausse pour 2019 n'a pas encore été annoncé. Mais le JDD annonce ce dimanche qu'entre 2019 et 2021, chaque concessionnaire aura en plus le droit d’appliquer une majoration supplémentaire, comprise selon les cas entre +0,146 % et +0,22 %.

Le journal dominical explique qu'il s'agit de faire payer à l'usager la majeure partie des quelque 700 millions d'euros de travaux d'un plan d'investissement autoroutier.

Au total, l’augmentation pourrait atteindre 1,08 à 2,19% au sein des principaux réseaux, selon le magazine Capital, contre 1,55% en 2018.