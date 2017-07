Automobile : le prix du contrôle technique va augmenter

Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des automobilistes : les contrôles techniques vont se durcir à partir de mai 2018, suite à l'application d'un directive européenne qui impose d'augmenter le nombre de vérifications. Aujourd'hui au nombre de 124, les points de contrôle passeront à plus de 400.

Appuie-têtes, accoudoirs, rétroviseurs... Tout sera vérifié dans les moindres détails. Et il risque d'y avoir des dégâts, car la directive prévoit aussi l'apparition de 126 "défauts critiques", qui entraîneront l'interdiction immédiate de circuler avec votre véhicule. "Un plastique en-dessous d'un moteur qui serait prêt à tomber et c'est une interdiction de circuler. Tout comme une grosse fuite de moteur. C'est une directive européenne. Ils ne veulent plus d'épaves roulantes", indique un professionnel du secteur interrogé par Europe 1.

En cas de gros défaut, le conducteur se verra apposer une le pare-brise une vignette valable une journée, le temps de se rendre au garage. Passé ce délai, il encourra une amende de 135 euros,

Et puisque les points à vérifier augmentent, les contrôles vont durer plus longtemps. Les prix vont donc aussi grimper, préviennent les contrôleurs techniques. Actuellement, il faut compter de 50 à 120 euros selon les modèles.