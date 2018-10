Il y aurait toujours une centaine de combattants étrangers qui rallieraient chaque mois l'Etat islamique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

15h34 La soeur d'une Française disparue au Japon interpelle Macron et Abe AFP

XV de France: Bamba et Picamoles appelés

Même si l'Etat islamique ne possède plus le même territoire qu'à son apogée, ce dernier se limitant aujourd'hui en Irak et en Syrie à des réduits désertiques, il resterait quelques 3000 combattants retranchés dans le secteur de Hajine selon les Forces Démocratiques Syriennes.

"Nous devons trouver un moyen pour empêcher ces prisonniers de devenir les futurs leaders des organisations extrémistes" a-t-il expliqué, disant regretter le retard pris dans le rapatriement des prisonniers à cause de "considérations politiques et des cadres légaux inadaptés".

Selon le général, il est essentiel de trouver les moyens d' "identifier, de juger, de déradicaliser et de réintégrer ces combattants étrangers" afin de mettre un terme à l'attractivité du groupe Etat islamique.

Ce mardi le chef d'état major américain Joe Dunford a affirmé qu'il y aurait toujours une centaine de personnes par mois qui rallieraient les rangs de l'organisation Etat islamique malgré les défaites militaires de l'organisation terroriste sur le terrain. On est évidemment loin des 1500 arrivées mensuelles que l'on enregistrait en 2015 mais ces estimations viennent contredire celles et ceux qui prêchent la mort de l'organisation terroriste. Ces recrutements lui permettent de "rester actif" selon les explications livrées par le général Dunford lors d'une conférence sur la lutte contre les violences extrémistes.

