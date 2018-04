"Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts" assure Gérald Darmanin

Gérald Darmanin était l’invité de RTL ce jeudi matin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a affirmé que le gouvernement d’Edouard Philippe était dans le dialogue, mais en soulignant que "le dialogue ne veut pas dire la mollesse". Il a affirmé : "Nous devons être dans le dialogue et écouter chacune des contestations et des manifestations. Mais nous avons été élus pour transformer le pays. Il faut rétablir la confiance légitime des Français dans la classe politique".

Concernant la possibilité de créer un deuxième jour de solidarité dans le but de financer la dépendance des personnes âgées, il a indiqué : "Nous devons faire face à des millions de personnes qui vont atteindre le grand âge, souvent avec des dépendance et des maladies dégénératives. C’est un grand sujet de société". Il a toutefois rappelé que cette hypothèse n’est "qu'une piste parmi d'autres", et a refusé le terme "d’impôt déguisé". Le ministre a également assuré que "la pression fiscale diminue dans le quinquennat, tous les mauvais chiffres de l'Etat diminuent", avant d’ajouter : "Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts".