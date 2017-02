Une information judiciaire ouverte contre des policiers pour violences en réunion, des incidents éclatent à Aulnay-sous-Bois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: en tête devant Nice et Paris, Monaco lance le sprint final

Ce dimanche, le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire en réunion avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique contre les quatre policiers. Les quatre policiers, qui font partie de la brigade spécialisée de terrain (BST) d’Aulnay-sous-Bois nient les accusations. Ils sont toujours en garde à vue et seront présentés au juge d’instruction dans la journée de dimanche. Le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture a été incendiée et une tentative d’incendie a été constatée sur un bus de la cité des 3.000. Des abribus ont également été cassés. Des dizaines de véhicules de police sont alors intervenus.

Nuit sous tensions en région parisienne. Des incidents ont éclaté samedi soir à Aulnay-sous-Bois après le placement en garde à vue de quatre policiers. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir violemment interpellé un jeune homme de 22 ans dans la ville de Seine-Saint-Denis, jeudi soir. L’interpellation, qui avait pourtant débuté par un simple contrôle d'identité, a vite dégénéré et le jeune homme est toujours hospitalisé. Selon le médecin qui l'a diagnostiqué, il souffre d'"une plaie longitudinale du canal anal" et une "section du muscle sphinctérien".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres