Audrey Pulvar suspendue d'antenne par CNews pour avoir signé une pétition anti-Le Pen

Suspendue. La chaîne CNews a décidé ce mercredi de suspendre Audrey Pulvar, une de ses journalistes les plus célèbres. D'après des informations du Parisien, la direction de la chaîne du groupe Bolloré lui reproche d'avoir signé une pétition anti-Marine Le Pen, et ce faisant, d’avoir manqué à son devoir de réserve et de neutralité.

La journaliste de 45 ans, qui anime les émissions "Le grand journal de la présidentielle" et "Le Grand Rendez-Vous", figure en effet parmi les signataires de "Féministes, nous ne voulons pas du Front National. Nous votons Emmanuel Macron !". Cette pétition a été lancée par Laurence Rossignol, la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes. Elle regroupe plusieurs personnalités telles que Julie Gayet, Françoise Laborde, Bruno Solo, Delphine Horvilleur, Zabou Breitman ou Agnès Jaoui.

Le numéro 2 du FN, Florian Philippot, s’était étonné de la participation d’Audrey Pulvar, dénonçant sur Twitter un "vrai problème d'impartialité".

Pétition contre MLP signée par Audrey Pulvar, qui anime des émissions politiques sur @cnews. Ça pose un vrai problème d'impartialité. https://t.co/2iPtvyN8wa — Florian Philippot (@f_philippot) 26 avril 2017

Mais cette suspension n’a pas été du goût de SOS Racisme. Dans un communiqué, l’organisation a fait part de son "indignation". "Non seulement les propos anti-Le Pen n'ont pas été tenus sur l'antenne de CNews mais, en outre, une journaliste ne saurait, au nom de cette prétendue «neutralité», être transformée en speakerine dénuée de toute pensée conforme aux valeurs de la République qui, faut-il le rappeler à la direction de CNews, se nomment «liberté, égalité, fraternité » au moins jusqu'au 7 mai prochain ?".