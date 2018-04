Audience jupitérienne pour l'interview d'Emmanuel Macron par Jean-Pierre Pernaut à Berd'huis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

GP de Chine: Hamilton en tête aux essais libres 1 et 2, Ferrari à l'affût

10:54 CHANTAGE Un restaurateur victime d’un montage porno à partir de ses photos Facebook L’homme a été victime via Messenger d’un chantage financier, des photos de son téléphone ont été utilisées pour ce montage grossier…

Syrie : le régime reprend Douma, civils et combattants sont évacués

Nouvelles violences lors de manifestations à la frontière entre Gaza et Israël

Le président de la République Emmanuel Macron sera face aux journalistes Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin ce dimanche à 20h35 pour un entretien de deux heures sur Mediapart, RMC et BFMTV.

Reste à savoir si Michel Houellebecq, qui avait fait de Jean-Pierre Pernaut un de ses personnages dans son roman La Carte et le territoire ( Prix Goncourt en 2010), était également devant son poste de télévision…

A titre de comparaison, le journal de 13 Heures de France 2 ce jeudi n'a rassemblé que 2 millions de téléspectateurs, pour 15,8% du public. Le chef de l'Etat a donc fait confiance à une chaîne privée pour ce grand entretien. Le journal de 13 Heures de Jean-Pierre Pernaut réalise chaque jour de très bons scores d'audience. Le président de la République a donc souhaité s'adresser à un maximum de Français, à travers ce choix, et dans un cadre inédit, proposé par TF1, dans une école. Emmanuel Macron ne s'est pas rendu sur le plateau d'un journal télévisé de France 2 ou sur la chaîne France info.

Plus d'un téléspectateur sur deux était devant son poste de télévision ce jeudi à 13 Heures. 6,4 millions de personnes ont regardé l'entretien du président de la République Emmanuel Macron avec Jean-Pierre Pernaut. 51,5% du public était présent pour cette interview. Ce score représente la meilleure part d'audience atteinte depuis 2009 au 13 Heures de TF1. Un pic à 7 millions de téléspectateurs a été enregistré à 13h17.

