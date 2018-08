Aubervilliers : 22 blessés dans un incendie, dont 6 en urgence absolue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une dizaine de policiers dépêchés sur place ont également été blessés par l'incendie. Si son origine est toujours inconnu, le feu a débuté sous les combles de l'immeuble en question, haut de deux étages. Le 30 juillet dernier, déjà, une mère et ses trois enfants étaient décédés dans un autre incendie à Aubervilliers. Un jeune garçon de 10 ans est soupçonné d'avoir provoqué le sinistre en jouant avec un briquet et un torchon.

Parmi les 22 blessés, figurent donc 6 personnes en urgence absolue, dont cinq enfants et une femme.

Des habitants du quartier ont prêté main forte aux pompiers pour maîtriser l'incendie et sauver les résidents des logements concernés. D'après un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, le feu a été maîtrisé en début de soirée.

