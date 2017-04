Au second tour, Hollande exhorte ses ministres à appeler à voter "pour le candidat qui sera face à Marine Le Pen, quel qu’il soit"

C'est une page qui se tourne : ce mercredi se tenait le dernier Conseil des ministres avant le premier tour de la présidentielle. Cette fois, François Hollande a gardé les ministres auprès de lui après le Conseil (qui avait été avancé à 9 heures), pour évoquer l’élection présidentielle, indique le journal L'Opinion.

Le président de la République leur a livré une analyse en trois points. Premièrement, "L’incertitude sur le résultat est énorme. Quand 27 % des Français ne savent pas pour qui ils voteront, il peut y avoir une énorme surprise", a souligné le chef de l’Etat. En conséquence, il a appelé les ministres à ne pas baisser la garde et à "se battre jusqu’à dimanche contre nos adversaires". Leur nom ? Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Face à des ministres soutenant les deux anciens ministres socialistes, il n'a mentionné ni Benoît Hamon, ni Emmanuel Macron, pour ne froisser personne.

Troisième point, et non des moindres : "Dimanche soir, il faudra appeler à voter sans barguigner pour le candidat qui sera face à Marine Le Pen, quel qu’il soit", a insisté le président. Même si le second tour oppose François Fillon à Marine Le Pen, "il ne faudra pas hésiter", a-t-il dit, avant de rappeler qu’il n’avait pas tergiversé en 2002 pour appeler à voter Chirac au second tour, après l’élimination de Lionel Jospin.