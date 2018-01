Au pays basque, une île passe de la France à l'Espagne tous les 6 mois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vapoter accroîtrait le risque de cancer et de maladies cardiaques

En savoir plus

L'île est aujourd'hui interdite au public et simplement entretenue. Elle peut néanmoins être accessible lors des journées du Patrimoine. Il n'y a pas de cérémonies particulières pour le passage de souveraineté. Il a été question de hisser les drapeaux, mais l'idée a été abandonnée, de crainte que les séparatistes basques ne hissent leur propre bannière.

Pour comprendre cette anomalie juridique, il faut replonger dans le passé. Dès la fin du Moyen-âge, l'île sert aux rencontres diplomatiques. Louis XI et Henri VI de Castille s'y rencontrent, tandis que François Ier y est libéré par Charles Quint.

210 mètres de long pour 40 mètres de large, l'île des Faisans ne payent pas de mine. Installée au milieu de la Bidassoa, un fleuve côtier qui sépare la France et l'Espagne au pays basque, elle a pourtant un statut unique au monde : elle change de souveraineté tous les 6 mois. Cette semaine, elle passe donc de la souveraineté française à la souveraineté espagnole pour la moitié de l'année.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres