Au moins 20 morts dans un double attentat à Kaboul

Un double attentat a tué au moins 20 personnes et en a blessé plus de 70 ce mercredi 5 septembre à Kaboul en Afghanistan. Les autorités ont expliqué que l'acte terroriste visait un gymnase bondé d'un quartier chiite.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan, Najib Danish, a expliqué qu'une première explosion s'était produite vers 18h, heure locale dans le club de sport.

Une deuxième explosion (une voiture piégée) est survenue après l'arrivée des secours et de la presse ont rapporté les autorités. Deux journalistes de la chaîne TOLOnews TV ont trouvé la mort dans ce double attentat revendiqué par l'Etat islamique.

Islamic State claims responsibility for today's attack in Kabul, estimating casualties to be over 150. pic.twitter.com/T5JJND2L94

