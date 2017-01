Au Mémorial de la Shoah, François Fillon évoque le "cancer" de l'antisémitisme et du racisme

Cités par Le Figaro, les proches de l'ancien Premier ministre expliquent que la proposition avait été formulée il y a déjà plusieurs mois : "Les responsables du Mémorial de la Shoah souhaitaient recevoir François Fillon pendant la campagne de la primaire", mais ce dernier n'a pu s'y rendre avant le lundi 16 janvier.

Accompagné par les représentants du Mémorial, mais aussi par Serge Klarsfeld et son fils Arno, François Fillon a consulté de nombreuses archives, avant d'examiner "longuement" le Mur des noms des 76 000 juifs déportés de France.

Le vainqueur de la primaire de la droite et du centre s'est également recueilli dans une crypte.

"On mesure devant la liste incroyablement longue des noms des victimes de la Shoah combien les Européens, les nazis singulièrement, et tous ceux qui leur ont prêté la main - en particulier le régime de Vichy - ont commis le crime ultime", a déclaré le député de Paris au terme de sa visite, lors d'une courte allocution.

"On mesure à quel point il est nécessaire aujourd'hui de faire le travail de mémoire pour lutter contre ceux qui nient ce crime et lutter contre l'antisémitisme et le racisme qui continuent à être une forme de cancer pour notre humanité (…) L'antisémitisme est toujours présent. On l'a vu avec les enfants assassinés à l'école de Toulouse, avec les victimes de l'Hyper Cacher (…) ici, on se bat pour défendre les juifs, lutter contre l'antisémitisme et à travers ce combat, on se bat pour défendre la France et la République", a ajouté François Fillon.

