Attentats de Téhéran : l'instigateur tué par les forces de l'ordre

Le cerveau des deux attaques qui ont eu lieu en Iran le mercredi 7 juin est mort, selon le ministre iranien des Renseignements. "Le cerveau et principal organisateur des attentats terroristes au parlement et au mausolée de l'ayatollah Khomeini a été tué aujourd'hui par les services de sécurité", a déclaré Mahmoud Alavi, samedi, selon l'agence de presse Tasnim.

Mercredi, une fusillade au Parlement au cœur de la capitale et une autre attaque qualifiée « d’attentat suicide » au mausolée de l’imam Khomeyni à plus de 20km de la première, avait fait 17 morts. Cette attaque coordonnée a été revendiquée par l'Etat Islamique à travers son agence de propagande Amaq.

Selon l'enquête, les deux attaques ont été menées par des membres iraniens de l'Etat islamique qui avaient combattu dans des fiefs de l'organisation djihadiste en Syrie et en Irak. Suite à ce double-attentat, 41 personnes ont été arrêtées à Téhéran et dans les provinces de Kermanshah, du Kurdistan, d'Azerbaïdjan-Ouest, toutes situées à l’ouest près des frontières avec l'Irak et la Turquie.