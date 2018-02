Attentats de Paris : quatre ans de prison requis contre "le logeur" de Daech

Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah, deux délinquants multirécidivistes - marchand de sommeil à ses heures pour l'un, trafiquant de drogue pour l'autre - sont jugés à Paris depuis le 24 janvier pour "recel de malfaiteurs terroristes".

"On peut leur reprocher le recel de criminels, mais pas le recel de criminels terroristes"

Selon Le Parisien, ce mardi 6 février, quatre ans de prison ont été requis contre Jawad Bendaoud. Le procureur Nicolas Le Bris a estimé qu'il n'y avait "pas assez d'éléments" pour affirmer qu'il savait que les deux hommes qu'il hébergeait étaient des djihadistes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Tout au long du procès, Jawad Bendaoud a nié avoir su qu'il hébergeait des djihadistes du 13-Novembre. Il affirmait qu'il les croyait tous morts et ne savait pas que certains étaient en fuite.

>>> À lire aussi : De Salah Abdeslam à Mennel, la candidate de The Voice voilée et aux vues complotistes, que faire face à l’éventail de ceux qui se sentent (plus ou moins) en rupture avec la France ?

La même peine a été requise contre Mohamed Soumah, qui avait joué les intermédiaires dans cette affaire. "On peut leur reprocher le recel de criminels, mais pas le recel de criminels terroristes", a expliqué le procureur, selon Le Parisien. In fine, le ministère public a également requis cinq ans de prison contre le seul des trois prévenus à ne pas être en détention provisoire, Youssef Aït-Boulahcen, 25 ans, accusé de non dénonciation d'acte de terrorisme.