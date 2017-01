Attentats de Paris : Mohamed Abrini mis en examen en France

Plus d'un an après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, un des principaux suspects, Mohamed Abrini, a été mis en examen en France, a annoncé le parquet fédéral de Belgique. Il est aussi impliqué dans les attentats à Bruxelles, en mars 2016.

Soupçonné, d'être un des logisticiens des attaques de Paris, il a préféré charger son complice Salah Abdeslam, lors de ses premières auditions. Il devrait être interrogé toute la journée dans le cadre de cette enquête, avant de retourner dans sa prison belge.