Attentats en Espagne : l'imam de Ripoll au centre de l'enquête

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

16:23 | NATATION Catalogne: Un nageur sacrifie sa course pour rendre hommage aux victimes

Ligue 1 - 3e journée - Lille et Bielsa défaits à domicile contre Caen 2-0

Erdogan appelle à donner une "gifle" électorale aux partis allemands CDU, SPD et Verts

En savoir plus

Cette cellule était selon les premiers éléments de l'enquête composée d'une douzaine de personnes : quatre ont été arrêtées, cinq tuées à Cambrils et trois autres identifiées, dont deux pourraient avoir été tuées dans l'explosion d'Alcanar.

Amprs que le ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, a affirmé samedi que la cellule terroristes a été "totalement démantelée", la police catalane a rappelé que l'enquête se poursuit et qu'un suspect est toujours en fuite. Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans, pourrait être le conducteur du van qui a fauché des dizaines de piéton sur La Rambla de Barcelone.

Quelques jours après les attentats qui ont fait 14 morts et une centaine de blessés en Espagne, l'attention des enquêteurs se concentre sur la petite ville de Ripoll, dont sont originaires plusieurs terroristes ayant participé aux attaques.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres