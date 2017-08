Attentats en Catalogne : l'étrange aller-retour à Paris de deux des terroristes, quelques jours avant l'attaque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

De plus en plus d'enfants utilisés comme "bombes humaines" au Nigeria, selon l'Unicef

Corée du Nord: Washington sanctionne 10 organisations et 6 individus chinois et russes

En savoir plus

Toujours selon BFMTV, les enquêteurs sont par ailleurs "désormais certains que les deux hommes n'ont pas dépassé la capitale française et ne se sont pas rendus en Belgique, notamment". Une connexion entre Bruxelles et les attentats en Espagne a pourtant été établie au lendemain des attaques.

Le Parisien et BFMTV avaient d'ailleurs révélé que leur véhicule, une Audi A3 immatriculée en Espagne qui a ensuite servie lors de l'attaque de Cambrils, avait été flashé en Essonne. Les deux hommes auraient dormi dans un hôtel francilien avant de se rendre à Paris même pour effectuer des achats dans un grand magasin. Une fois leurs courses effectuées, ils ont repris la route pour l'Espagne en voiture, en passant notamment par le Puy-de-Dôme et l'Aube.

Ils ont effectué un aller-retour "extrêmement rapide" entre la Catalogne et la France, a confirmé ce mardi Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.

L'enquête sur les attaques de Barcelone et de Cambrils suit son cours. Selon les informations de BFMTV, deux membres de la cellule djihadiste, composée de douze terroristes, sont venus à Paris le week-end précédent les attaques, le 12 et 13 août. D'après la chaîne, l'un de ces individus était Younès Abouyaaqoub, le conducteur présumé de la camionnette, l'autre étant un homme tué ensuite dans l'attentat de Cambrils.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres