Attentats en Catalogne : Driss Oukabir menacé de mort en prison

Huit des douze membres présumés du commando terroriste qui a frappé la Catalogne sont morts, dont le chauffeur de la camionnette de Barcelone, le marocain Younes Abouyaaqoub, abattu en cavale. Les quatre suspects encore en vie des attentats meurtriers en Catalogne ont été inculpés d’assassinats de nature terroriste et l’un d’eux a déclaré qu’ils préparaient un attentat d’envergure contre des monuments.

"On va t'égorger lorsque tu sortiras dans la cour", ont crié depuis des fenêtres les prisonniers au jeune homme de 28 ans, selon les sources policières citées par le quotidien El Pais. L'accusé, arrêté le jour même des attaques, a reconnu qu'il avait loué la fourgonnette qui a été utilisée dans l'attentat La Rambla. Bien qu'il assure qu'il pensait qu'elle allait être utilisée dans un déménagement, le juge en charge du dossier estime qu'il y a des présomptions "rationnelles" et "fondées" permettant de l'inculper d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste collective, ainsi que pour détention d'explosifs.

Le séjour en prison est difficile pour Driss Oukabir, arrivé à la prison de Soto del Real (Madrid) après avoir témoigné mardi dernier devant le juge de la Cour nationale dans le cadre de l'enquête sur les attaques de Barcelone et de Cambrils.

